أخبار اليمن : الحديدة.. 133 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 133 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 133 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء شارع الخمسين وكيلو16 والدريهمي والجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت أيضا 23 خرقا بقصف مدفعي لعدد 359 قذيفة و99 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.