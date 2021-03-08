أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، باعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.
كما اعترض التحالف ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقه الجنوبية.
وقال التحالف: "المليشيا الحوثية ترتكب اخطاء جسيمة وانتهاكات فضيعة بالقانون الدولي الإنساني".
وأضاف: "نتعامل بحكمة مع التجاوزات وسنتحرك في إطار القانون الدولي الإنساني".
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال التحالف إن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف يدمر صاروخا حوثيا استهدف خميس مشيط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.