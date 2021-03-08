جدة - نرمين السيد - وأوضح مسؤول فى الدفاع المدنى الجزائرى اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن قوات الدفاع المدنى مازالت تبحث عن مفقودين. وكانت محافظات غرب الجزائر قد شهدت نهاية الأسبوع الماضى تساقط كميات كبيرة من الأمطار ما أدى إلى فيضان وادى مكناسة وجرف 3 سيارات بمن فيهم من أشخاص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع ضحايا الفيضانات فى الجزائر إلى 8 أشخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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