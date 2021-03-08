البعثة الأممية: جلسة البرلمان فى سرت خطوة مهمة نحو توحيد ليبيا

جدة - نرمين السيد - رحبت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا بعقد جلسة رسمية لمجلس النواب فى سرت، اليوم الإثنين، للتداول بشأن التصويت على منح الثقة للقائمة الوزارية المقترحة من رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة.





وحسبما أفادت قناة "الغد"، أكد بيان صادر عن البعثة أن هذه الجلسة تعد "خطوة مهمة نحو تلبية تطلعات لطالما راودت الشعب الليبى فى إعادة توحيد البلاد وجميع مؤسسات الدولة".

كما أعربت البعثة الأممية عن سعادتها بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب فى هذه الجلسة.

وأشادت البعثة برئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، وأعضاء المجلس لعقد جلسة موحدة بعد سنوات عديدة من الانقسام وتعطل عمل المجلس.

وشهدت مدينة سرت عقد جلسة البرلمان الليبى بحضور 132 نائبا للتشاور قبيل بحث منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح خلال الجلسة أنه لا إقصاء أو تهميش خلال المرحلة المقبلة.

ودعا عقيلة صالح إلى طى صفحة الانقسام وإجراء الانتخابات فى ديسمبر، بينما أعرب نواب برقة عن عدم رضاهم عن تشكيلة الحكومة المقترحة.

وأعلن مجلس النواب الليبى، مساء اليوم الاثنين، تعليق جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة إلى يوم غد الثلاثاء، حسبما أفادت قناة "العربية".