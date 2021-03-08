ترامب يفشل فى آخر محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - رفضت المحكمة الأمريكية العليا اليوم الإثنين، الاستئناف النهائى للرئيس السابق دونالد ترامب بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتى فاز بها الديمقراطى جو بايدن، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





كما رفض القرار أيضا النظر فى دعوى قدمها ترامب وزعم فيها أن مسؤولى الانتخابات فى ولاية ويسكونسن "والتى يسيطر عليها الجمهوريون"، انتهكوا الدستور من خلال توسيع التصويت الغيابى وسط جائحة فيروس كورونا.

وكان ترامب حاول قلب الطاولة لصالحه فى ويسكونسن من خلال إقصاء أكثر من 221 ألف صوت "غير قانونى" فى مقاطعتى دان وميلواكى.

وسبق أن صادق حاكم ويسكونسن، الديمقراطى تونى إيفرز، على نتائج التصويت التى تؤكد فوز بايدن على ترامب بفارق يزيد عن 20 ألف صوت فى الولاية.