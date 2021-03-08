كمية " غير معتادة " من اللقاحات تصل الأردن اليوم

دوت الخليج :- قال مصدر طبي إن كمية “غير معتادة” من اللقاحات ضد كورونا ستصل مساء اليوم الأحد إلى الأردن.

وقال : إن المطاعيم التي ستصل، موزعة من أكثر من نوع من اللقاحات التي أجازها الأردن للاستخدام الطارىء.

وقدّر المصدر الكمية بـ”عشرات الآلاف” من اللقاحات سيُباشر بتوزيعها على المسجلين على منصة تلقي اللقاح ، وفق هلا اخبار .

ويأتي ذلك، بعد تصريحات مسؤولي وزارة الصحة الذين أكّدوا على أن البرنامج الوطني للتطعيم سيسارع في وتيرته خلال الأيام القادمة.