جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوكالة الدولية أن "إيران تخصب اليورانيوم فى أجهزة الطرد المركزية IR - 2M المتطورة، وركبت الجيل الجديد من أجهزة الطرد تحت الأرض فى منشأة نطنز النووية". ووفقاً للاتفاق النووى الدولى، يسمح لإيران فقط بتخصيب اليورانيوم بدرجة تقل عن 4%، إذ أنه يجب تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 90%، لأجل صناعة قنبلة نووية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكالة الطاقة: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزية فى نطنز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.