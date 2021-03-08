سفير السعودية بالقاهرة يلتقى نظيريه السلوفاكى والبنجلاديشى

جدة - نرمين السيد - استقبل أسامة بن أحمد نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه بمقر السفارة، اليوم الإثنين، فالير فرانكو، سفير جمهورية سلوفاكيا لدى مصر، ومونيرول إسلام، سفير جمهورية بنجلاديش.





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