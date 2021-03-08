الأمم المتحدة : قوات أمن ميانمار تحاصر 200 متظاهر فى رانجون

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "الغد"، كتب مكتب مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليه فى تغريدة "# نحن قلقون للغاية حيال مصير 200 متظاهر سلمى بينهم نساء، محاصرين من جانب قوات الأمن فى رانجون ويواجهون خطر التوقيف أو سوء المعاملة. نحضّ الشرطة على السماح لهم بالمغادرة بأمان وبدون تدابير انتقامية".
ويتواجد المتظاهرون، الإثنين، فى حى سانشونج حيث تحاصرهم أعداد كبيرة من القوى الأمنية على ما أوضحت ناطقة باسم المفوضية.
وتفيد المعلومات المتوافرة لديها أن متظاهرين آخرين يتجهون الآن إلى الحى للضغط على الشرطة ودفعها إلى السماح لهم بالمغادرة.
وبدأت شرطة ميانمار قرابة الساعة 22،00 بتوقيت جرينتش بإطلاق النار وتوقيف متظاهرين.
وتمكن البعض من العودة إلى منازلهم فيما بقى آخرون فى الشارع ويخشى أن تفتش القوى الأمنية المنازل الواحد تلو الآخر فى محاولة للعثور على المتظاهرين، على ما أوضحت الناطقة.
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