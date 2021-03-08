جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال البنتاجون إن الرئيس الأمريكى بايدن، أصدر توجيهات متعلقة باستراتيجيات شن ضربات عبر الطائرات المسيرة، فى إطار إجراءات مراجعة آليات تنفيذ هذه العمليات من أجل التصدى للمجموعات المتطرفة.
وتابع البنتاجون أن واشنطن ترغب دائما فى التأكد من قدرتها على تحريك قدرات عسكرية بسرعة لحماية المصالح المشتركة مع الحلفاء فيما لو تطلب الأمر ذلك.
وأشارت البنتاجون، إلى أن تحليق قاذفات بى 52 الأمريكية، فى أجواء الشرق الأوسط، خلال الساعات الماضية روتينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون يدين الهجمات على السعودية ويعبر عن قلقه من اعتداءات الحوثيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.