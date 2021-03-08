البنتاجون يدين الهجمات على السعودية ويعبر عن قلقه من اعتداءات الحوثيين

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال البنتاجون إن الرئيس الأمريكى بايدن، أصدر توجيهات متعلقة باستراتيجيات شن ضربات عبر الطائرات المسيرة، فى إطار إجراءات مراجعة آليات تنفيذ هذه العمليات من أجل التصدى للمجموعات المتطرفة.

وتابع البنتاجون أن واشنطن ترغب دائما فى التأكد من قدرتها على تحريك قدرات عسكرية بسرعة لحماية المصالح المشتركة مع الحلفاء فيما لو تطلب الأمر ذلك.

وأشارت البنتاجون، إلى أن تحليق قاذفات بى 52 الأمريكية، فى أجواء الشرق الأوسط، خلال الساعات الماضية روتينية.