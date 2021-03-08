محمد بن زايد يهنئ العراق بنجاح زيارة البابا فرنسيس

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الاثنين، العراق بنجاح زيارة البابا فرنسيس.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "أهنئ العراق الشقيق بنجاح زيارة قداسة البابا فرنسيس، وأحيي مبادرة قداسته الطيبة لدعم أواصر الأخوة الإنسانية في بلاد الرافدين والمنطقة".

وأضاف: "أتمنى أن تكون زيارته فاتحة خير ومحبة وسلام للشعب العراقي والعالم".

وقد زار البابا فرنسيس أثناء رحلته للعراق التي استمرت لأربعة أيام عددا من المدن العراقية شملت بغداد والنجف وأربيل والموصل، كما حضر لقاءً للحوار بين الأديان في مدينة أور.

وقد أكد البابا أثناء كلمة ألقاها في مدينة أور على أهمية تعزيز الأخوة الإنسانية ودعا كافة المؤمنين لإحياء قيم الأخوة الإنسانية.

وفي أعقاب مغادرته العراق، أعلن البابا فرنسيس في تصريح لـ"دوت الخليج" أن زيارته المقبلة ستكون إلى لبنان "الذي يتألم".

وذكر: "لبنان هو رسالة.. لبنان يتألم.. لبنان يمثل أكثر من توازن.. لبنان فيه بعض الضعف الناتج عن التنوع، بعض هذا التنوع الذي لم يتصالح، لكن لديه قوة الشعب المتصالح، كقوة الأرز".