عاجل .. هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب اليونان

جدة - نرمين السيد - أفاد المركز الأورومتوسطى للزلازل، مساء اليوم الاثنين، أن زلزالا بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب غرب مدينة لاريسا فى اليونان.



جدة - نرمين السيد - أفاد المركز الأورومتوسطى للزلازل، مساء اليوم الاثنين، أن زلزالا بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب غرب مدينة لاريسا فى اليونان. كما أشار المركز عبر صفحته بموقع "تويتر"، إلى تسجيل هزات ارتدادية بلغت قوتها 3.7 و 3.6 درجة غرب لاريسا، موضحا أنه تم الشعور بالهزات أيضا فى جنوب اليونان.

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