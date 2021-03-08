جونسون: المنطق سيسود على مشاكل التجارة في أيرلندا الشمالية 

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن "المنطق سيسود عندما يتعلق الأمر بحل المشاكل التي تعطل التجارة بين البر الرئيسي لبريطانيا وأيرلندا الشمالية نتيجة لشروط اتفاق "بريكست".

وأكد جونسون أنه "ليس هناك شك في وجود مشاكل حول الاحتكاك التجاري ونعمل على إصلاحها ببعض الأمور الفنية المؤقتة"، مضيفا: "ستشعرون بالسرور عندما يسود مبدأ المنطق السليم".

وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلا في شهر ديسمبر الماضي وبعد مفاوضات صعبة، إلى اتفاق للتجارة الحرة لمرحلة ما بعد "بريكست".

وأكد كل من جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التوصل إلى الصفقة، قبل سبعة أيام فقط من انسحاب المملكة المتحدة من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم.

هذا وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS) التأخيرات تسود في استيراد وتصدير السلع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ تنفيذ "بريكست"، ما قد يؤدي لنقص المخزون وارتفاع الأسعار.

وقال إن اثنين من كل ثلاثة قد عانوا من تأخيرات لمدة يومين إلى ثلاثة أيام على الأقل في وصول البضائع إلى المملكة المتحدة، مقارنة بـ38٪ تحدثوا عن التأخير باستطلاع مماثل في يناير الماضي.