جدة - نرمين السيد - وأوضحت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، أن أصوات الانفجارات فى قاعدة عين الأسد بالعراق هى لتدريبات، حسبما نقلت قناة "العربية". وكان التحالف الدولى ضد تنظيم داعش بقيادة واشنطن، أعلن فى 3 فبراير تعرض قاعدة عين الأسد التى تستخدمها القوات الأمريكية المنتشرة فى العراق لهجوم صاروخى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سماع دوى انفجارات بقاعدة عين الأسد بالعراق.. والقيادة الأمريكية : تدريبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.