ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارات غينيا الاستوائية إلى 98 قتيلا

وقالت وزارة الصحة فى غينيا الاستوائية، نقلا عن نائب الرئيس ونجله، تيودورو نجويما أوبيانج مانجو، إن حصيلة قتلى سلسلة الانفجارات التى وقعت فى ثكنة عسكرية ارتفعت إلى 98 شخصا، بينما أصيب حوالى 600 آخرون، فيما يواصل متطوعون البحث وسط الأنقاض عن جثث الضحايا.
وضربت سلسلة انفجارات، أمس الأحد، مدينة باتا الساحلية وبدأت بنشوب حريق فى قاعدة نكوانتوما العسكرية، وأعلنت السلطات فى حينه عن سقوط 20 قتيلا.
وعزا الرئيس، تيودورو أوبيانج نجويما مباسوجو، الواقعة إلى إهمال فى التعامل مع الديناميت، قائلا إن الانفجارات دمرت تقريبا جميع المنازل والمبانى فى باتا، وهى مدينة يزيد عدد سكانها قليلا عن 250 ألفا.
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية جثثا مصفوفة على جانب طريق، وانتشال أطفال من أسفل أكوام من الأنقاض.
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