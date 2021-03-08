الأمم المتحدة تدين هجمات الحوثيين على السعودية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الأممية تدين الهجمات التى شنتها ميليشيا الحوثى بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على السعودية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





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