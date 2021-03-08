عاجل .. الخارجية الأمريكية : الهجمات على السعودية غير مقبولة وخطيرة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" استنكرت الخارجية الأمريكية، الهجوم السافر على المنشآت النفطية السعودية. وطالبت الخارجية الأمريكية، الحوثيين، بإظهار الرغبة بالانخراط بالعملية السياسية، موضحة "على الحوثيين وقف هجماتهم والبدء بالتفاوض".

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