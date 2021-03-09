إصابات كورونا فى الأردن تقترب من رقم قياسى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أفاد المتحدث باسم الحكومة الأردنية صخر دودين، بأنه تم استبعاد أى إغلاق مطول فى الوقت الحالى، وأن المملكة ستشدد القيود فى الأيام المقبلة.

وأضاف أن 200 ألف جرعة فقط حتى الآن وصلت من لقاح "فايزر- بيونتك" من أصل 2.2 مليون تعاقد الأردن عليها.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية أن 7413 شخصًا أُصيبوا بـ فيروس كورونا، فيما أودى الفيروس بحياة 52 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الإصابات إلى 435 ألفًا و130 إصابة، والوفيات إلى 4987 حالة وفاة.