تأجيل محاكمة الشرطى المتهم بقتل جورج فلويد

جدة - نرمين السيد - قرر قاض أمريكى، اليوم الإثنين، أن محاكمة الشرطى الأمريكى المتهم بقتل جورج فلويد لن تبدأ قبل الثلاثاء على أقرب تقدير، بعد مداولات جرت فى اللحظة الأخيرة حول طبيعة التهمة الموجهة إلى ديريك شوفين.





وحسبما نقلت قناة "الغد"، حضر شوفين "44 عاما" الذى أطلق سراحه بكفالة فى الوقت المحدد إلى المحكمة فى مينيابوليس بشمال الولايات المتحدة، حيث كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة باختيار أعضاء هيئة المحلفين.

وأعلن القاضى بيتر كاهيل أن "المرشحين لهيئة المحلفين هنا، لكن علينا أن نكون واقعيين، لن نبدأ عملية الاختيار قبل غد على أقل تقدير".

وجاء القرار بعدما أبدى الادعاء مخاوف بشأن المضى فى المحاكمة، فى وقت لا يزال ينتظر قرار محكمة قدم إليها التماسا لإعادة توجيه تهمة القتل من الدرجة الثالثة إلى شوفين المتهم حاليا بالقتل غير العمد.

وتردد اسم جورج فلويد الأربعينى الأسود فى جميع أرجاء العالم عند مقتله اختناقا فى 25 مايو تحت ركبة شرطى أبيض ركع على عنقه لدى توقيفه فى مينيابوليس.

ووجهت تهمة القتل إلى الشرطى ديريك شوفين الذى أبقى الضغط على عنق جورج فلويد لحوالى 9 دقائق رغم توسل الموقوف وتكراره "لا يمكننى التنفس".