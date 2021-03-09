السعودية .. قرارات جديدة بخصوص الحج والعمرة

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن هذه المبادرات، تعد امتدادًا لجهود حكومة المملكة فى مواجهة الآثار المالية والاقتصادية لـ جائحة "كورونا" على القطاعات العاملة فى مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعياتها.

وتمثلت المبادرات فى الآتى:

أولاً : إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة سنة، فى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ثانياً : إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالى على الوافدين العاملين لمدة 6 أشهر.

ثالثاً : تجديد تراخيص وزارة السياحة لمدة سنة دون مقابل لمرافق الإيواء بمكة المكرمة والمدينة المنورة، قابلة للتمديد.

رابعاً : تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين فى الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة لمدة 6 أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى سنة.

خامساً : تمديد صلاحية رخص سير استمارات الحافلات العاملة فى منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل لمدة سنة.

سادساً : تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم حج 1442 هـ لمدة ثلاثة أشهر، وتقسيطها على مدى أربعة أشهر بدءًا من تاريخ الاستحقاق.

وكانت الحكومة السعودية أطلقت أكثر من 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال، بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.