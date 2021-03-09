الصين تواصل قهر كورونا .. 8 إصابات جديدة ولا وفيات

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "رويترز" أن الحالات الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض، انخفضت من 17 فى اليوم السابق إلى 9، كما أن السلطات الصحية لا تعتبر تلك الحالات مؤكدة.

جدير بالذكر أن إجمالى حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد 19" فى الصين يزيد على الـ 90 ألفًا بحالتين، فيما استقر معدل الوفيات عند 4636.