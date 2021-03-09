السعودية تتوعد بضربات موجعة ضد الحوثيين

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لـ قناة "العربية"، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية والتحالف العربى، العميد الركن تركى المالكى التزام بلاده بقواعد القانون الدولى فى عملياتها، مضيفًا: "لدينا صبر تكتيكى واستراتيجى للحفاظ على المدنيين، ويتم الإعداد لضربات موجعة ضد ميليشيات الحوثى".

وجدد المالكى موقف السعودية المساند للجيش اليمنى ودعم تقدمه على الأرض والحفاظ على مكتسباته، مع العمل فى خط مواز "مع المنظمات الدولية لإغاثة الشعب اليمنى.