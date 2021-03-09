جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لـ قناة "العربية"، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية والتحالف العربى، العميد الركن تركى المالكى التزام بلاده بقواعد القانون الدولى فى عملياتها، مضيفًا: "لدينا صبر تكتيكى واستراتيجى للحفاظ على المدنيين، ويتم الإعداد لضربات موجعة ضد ميليشيات الحوثى".
وجدد المالكى موقف السعودية المساند للجيش اليمنى ودعم تقدمه على الأرض والحفاظ على مكتسباته، مع العمل فى خط مواز "مع المنظمات الدولية لإغاثة الشعب اليمنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تتوعد بضربات موجعة ضد الحوثيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.