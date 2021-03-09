بايدن يرشح امرأتين لمنصبين على رأس القيادة العسكرية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أعلن بايدن ترشيح الجنرال فى القوات الجوية الأمريكية جاكلين فان أوفوست، رئيسة للنقل اللوجستى، والتى تعد الوحيدة التى تحمل رتبة جنرال بأربع نجوم فى الجيش الأمريكى.

وتأتى الجنرال لورا ريتشاردسون كثانى هذين الترشيحين، حيث ستكون على رأس القيادة الجنوبية، التى تغطى أمريكا الوسطى واللاتينية، ولديها ثلاث نجوم، كما يُتَوَقَّعُ أن تحصل على الرابعة.

وإذا وافق مجلس الشيوخ على تعيين أوفوست وريتشاردسون فى هذين المنصبين، فستكونان ثانى وثالث امرأة تشغل مثل هذه المناصب العسكرية العليا فى الولايات المتحدة، إذ كانت لورى روبنسون أول امرأة تترأس قيادة عسكرية قبل تقاعدها عام 2018.

ومن المقرر أن تبدأ كامالا هاريس أول ظهور لها فى الأمم المتحدة كنائبة لرئيس الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، فى اجتماع سنوى للأمم المتحدة حول تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.