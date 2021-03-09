لأول مرة منذ أشهر .. أقل من ألف وفاة بـ كورونا فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الولايات المتحدة رصدت 749 وفاة بوباء "كوفيد 19"، فى إحصائية هى الأولى منذ ثلاثة أشهر حيث تم تسجيل 822 حالة فى نوفمبر الماضى.

يشار إلى أن 23% من الأمريكيين البالغين، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة كورونا، وهو ما يمثل 59 مليون مواطن.