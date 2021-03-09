رئيس "الليغا" يكشف مستقبل صلاح بالدوري ورحيل ميسي المحتمل

كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، في حديث صحفي، عن رأيه بشأن انتقال نجم ليفربول، الدولي المصري، محمد صلاح، للعب في "الليغا".

وقال تيباس في تصريحات بمقابلة تلفزيونية، إن رحيل صلاح عن ليفربول في الصيف المقبل، سيكون في منتهى الصعوبة، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد "ستجعل انتقاله صعبا".

وأضاف: "سيكون ذلك صعبا هذا الصيف، وأعتقد أنه حتى الآن لن يكون من السهل أن يخرج من ليفربول فلا يوجد ما يكفي من الأموال لخروجه، ولا أعتقد أن نرى انتقالات كبيرة في الصيف المقبل".

وتابع قائلا: "أتمنى أن ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد يوما ما، ولكن أعتقد أن الوضع المادي الصعب حاليا للفريقين يصعّب من الصفقة في الفترة الحالية"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وعن المقارنة بين "الليغا" والدوري الإنجليزي، قال تيباس: "أعتقد أننا نتساوى مع الدوري الإنجليزي، فربما هم لديهم متابعين أكثر في الغرب، لكننا لدينا متابعين أكثر في الشرق، ونحن نملك جماهيرية أكبر في الشرق الأوسط والمنطقة العربية".

وعن تخفيض الرواتب بسبب جائحة كورونا، أوضح: "لدينا نظام خاص بنا، يرصد الخسائر لذلك خفضنا الرواتب أكثر من مرة، لا نريد لأي نادٍ أن يدخل في أزمات اقتصادية".

وتطرق للرحيل المحتمل لليونيل ميسي عن برشلونة، فقال: "الرحيل المحتمل لليونيل ميسي عن برشلونة ورحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد لن يؤثرا على المتابعة الجماهيرية للكلاسيكو".