إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 117 مليونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و599 ألفا و980 حالة. وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حوال العالم بلغ 66 مليونا و342 ألفا و139 شخصا.

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