جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإحصاء أعدته وكالة "فرانس برس"، أظهرت بيانات رسمية أن وباء "كوفيد 19" أودى بحياة 700 ألف و22 شخصًا لتكون بذلك ثانى أكثر المناطق تأثرا بالجائحة فى العالم بعد أوروبا التى بلغ عدد الوفيات فيها 876 ألفًا و511 حالة.
وتم تسجيل ما يمثل ثلثى هذه الحصيلة فى البرازيل والمكسيك فقط، حيث حصد الفيروس التاجى أرواح 266 ألفًا و398 شخصًا فيها، كما قتل فى المكسيك 190 ألفًا 604 أشخاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يحصد أرواح أكثر من 700 ألف شخص فى أمريكا اللاتينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.