كورونا يحصد أرواح أكثر من 700 ألف شخص فى أمريكا اللاتينية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإحصاء أعدته وكالة "فرانس برس"، أظهرت بيانات رسمية أن وباء "كوفيد 19" أودى بحياة 700 ألف و22 شخصًا لتكون بذلك ثانى أكثر المناطق تأثرا بالجائحة فى العالم بعد أوروبا التى بلغ عدد الوفيات فيها 876 ألفًا و511 حالة.

وتم تسجيل ما يمثل ثلثى هذه الحصيلة فى البرازيل والمكسيك فقط، حيث حصد الفيروس التاجى أرواح 266 ألفًا و398 شخصًا فيها، كما قتل فى المكسيك 190 ألفًا 604 أشخاص.