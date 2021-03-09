وكان التحالف العربى أعلن، الأحد الماضى، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، لافتًا إلى أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء، ومعاقل الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران فى عدد من المحافظات اليمنية.
وكشف التحالف عن فيديو لاستهداف دقيق من مقاتلات التحالف لورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستية وورش تفخيخ الطائرات دون طيار فى أحد معسكرات المليشيا الحوثية.
جاء ذلك بعدما تصدت دفاعات التحالف الجوية لـ 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيات الحوثى صوب الأهداف والأعيان المدنية، بينها 5 طائرات على الأقل استهدفت السعودية.
كما أعلن التحالف، يوم السبت الماضى، اعترض 7 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة أطلقت صوب خميس مشيط، وطائرة أخرى مسيرة أطلقت صوب جازان، وهما المدينتان اللتان تقعا جنوب السعودية.
وصعدت ميليشيات الحوثى فى الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود على مدن سعودية معظمها فى جنوب المملكة.
فيما يواصل التحالف العربى اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة التي تطلقها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
وفى سياق متصل، أعربت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، عن قلقها إزاء "تهديدات أمنية حقيقية" تواجهها السعودية من جماعة الحوثى اليمنية المتحالفة مع إيران، وأماكن أخرى فى المنطقة بعد هجمات على قلب صناعة النفط بالمملكة، وقالت إنها ستبحث عن سبل لتحسين دعم دفاعات السعودية.
وأكدت السفارة الأمريكية بالرياض، على أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية، وذلك فى أعقاب هجمات شنها الحوثيون بتوجيه ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ على المملكة، منها هجوم استهدف منشأة حيوية لتصدير النفط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى يعترض مفخخة للحوثى ويدمر ورش تركيب الصواريخ الباليستية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.