التحالف العربى يعترض مفخخة للحوثى ويدمر ورش تركيب الصواريخ الباليستية

جدة - نرمين السيد - تمكنت التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الثلاثاء، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى الإرهابية، المدعومة من إيران، صوب خميس مشيط جنوب السعودية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز عربية".





وكان التحالف العربى أعلن، الأحد الماضى، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، لافتًا إلى أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء، ومعاقل الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران فى عدد من المحافظات اليمنية.

وكشف التحالف عن فيديو لاستهداف دقيق من مقاتلات التحالف لورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستية وورش تفخيخ الطائرات دون طيار فى أحد معسكرات المليشيا الحوثية.

جاء ذلك بعدما تصدت دفاعات التحالف الجوية لـ 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيات الحوثى صوب الأهداف والأعيان المدنية، بينها 5 طائرات على الأقل استهدفت السعودية.

كما أعلن التحالف، يوم السبت الماضى، اعترض 7 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة أطلقت صوب خميس مشيط، وطائرة أخرى مسيرة أطلقت صوب جازان، وهما المدينتان اللتان تقعا جنوب السعودية.

وصعدت ميليشيات الحوثى فى الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود على مدن سعودية معظمها فى جنوب المملكة.

فيما يواصل التحالف العربى اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة التي تطلقها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وفى سياق متصل، أعربت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، عن قلقها إزاء "تهديدات أمنية حقيقية" تواجهها السعودية من جماعة الحوثى اليمنية المتحالفة مع إيران، وأماكن أخرى فى المنطقة بعد هجمات على قلب صناعة النفط بالمملكة، وقالت إنها ستبحث عن سبل لتحسين دعم دفاعات السعودية.

وأكدت السفارة الأمريكية بالرياض، على أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية، وذلك فى أعقاب هجمات شنها الحوثيون بتوجيه ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ على المملكة، منها هجوم استهدف منشأة حيوية لتصدير النفط.