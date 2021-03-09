مجددا.. إيران تنفى تورطها فى تفجير قرب سفارة إسرائيل بالهند

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، أمس الإثنين، قالت السفارة الإيرانية فى الهند: "مع احترام الحكومة والسلطات الهندية الكريمة فى سعيها لتحقيق دقيق فى الحادث المذكور لكشف منظمى مثل هذه الأعمال ومحاسبتهم، ترفض هذه السفارة بشكل قاطع أى اتهامات غير مستندة إلى أى أساس، أو تعليقات غير مسؤولة بهذا الصدد، وتعتبرها خطوات نحو تحقيق النوايا الشريرة لأعداء العلاقات الإيرانية الهندية".

وحسبما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، رجحت السفارة الإيرانية لدى نيودلهى أن العمل من تنفيذ "أطراف ثالثة تشعر بغضب واستياء من التقدم فى العلاقات بين حكومتى إيران والهند"، مشددة على أن السلطات الإيرانية "أبدت دائما استعدادها للتعاون مع الأصدقاء الهنود لتفكيك المساعى الشريرة للعابثين بالعلاقات الثنائية" بين الطرفين.

وكان تفجير بقنبلة يدوية الصنع هز منطقة قرب السفارة الإسرائيلية بنيودلهى فى يناير الماضى، دون أن يسفر عن إصابات لضعف قوة العبوة، عندما أعلنت جماعة "جيش محمد" مسؤوليتها عن التفجير، مهددة بالمزيد من العمليات فى أكبر المدن الهندية.