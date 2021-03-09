إسرائيل: السجن 5 أعوام لعربى بتهمة التخابر مع حزب الله

جدة - نرمين السيد - أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية فى حيفا، أمس الإثنين، حكمًا بالسجن 5 أعوام لمواطن من مدينة أم الفحم شمال الأراضى المحتلة، وذلك بعد اتهامه بالتواصل مع ناشطين من حزب الله، وإدانته "بالاتصال والتخابر مع عميل أجنبى، وتقديم معلومات للعدو، والتضامن مع منظمة إرهابية، ودعم منظمة إرهابية".





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