واشنطن تنهى حظر دخول مواطنى 13 دولة أغلبها مسلمة وإفريقية

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، من قدموا طلبات للحصول على تأشيرات أمريكية ورفضت بسبب قرار ترامب حظر دخول مواطنى 13 دولة، بمعاودة المحاولة لإعادة النظر فى طلباتهم أو التقدم بطلبات جديدة.





ومنذ 20 يناير الماضى، ألغى الرئيس الديمقراطى جو بايدن قرار سلفه الجمهورى دونالد ترامب، والذى ينص عل حظر دخول مواطنى 13 دولة معظمها ذات أغلبية مسلمة أو دول إفريقية، واصفًا ذلك القرار بأنه "وصمة عار على ضميرنا القومى".

ووفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الذين طلبوا تأشيرات ورفضت قبل 20 يناير 2020، عليهم التقدم بطلبات جديدة ودفع رسومها.

وأضاف أن الذين رفضوا فى 20 يناير 2020 أو بعده، يمكنهم تقديم التماس لإعادة النظر فى طلباتهم دون حاجة لإعادة التقديم أو رسوم إضافية.

فيما تشير بيانات وزارة الخارجية إلى أن نحو 40 ألف شخص مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بموجب الحظر منذ ديسمبر 2017، بعد أن أقرت المحكمة العليا الأمريكية نسخة معدلة من حظر السفر الأصلى.

وأضافت إدارة ترامب دولاً وشطبت أخرى من قائمة الحظر.