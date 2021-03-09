أمريكا تقرر منح لاجئى فنزويلا حماية مؤقتة لمدة 18 شهرًا

جدة - نرمين السيد - وفى بيانها، ذكرت وزارة الأمن الداخلى أن الوزير أليخاندرو مايوركاس، يصنف فنزويلا فى وضع الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرًا حتى سبتمبر 2022، ما سيسمح للفنزويليين وعديمى الجنسية الذين أقاموا فى فنزويلا أخيرًا، ويعيشون فى الولايات المتحدة حاليًا، بتقديم طلبات أولية للتمتع بالحماية إذا استوفوا متطلبات التأهل.
وبحسب الوزارة، سيسمح القرار أيضًا لمن يتمتعون بهذا الوضع بالعمل فى البلاد، إذ تقدر حكومة الولايات المتحدة أنها ستحصل على حوالى 320 ألف طلب.
ومن جانبه، قال مايوركاس: "تكشف الظروف المعيشية فى فنزويلا دولة فى حالة اضطراب، وغير قادرة على حماية مواطنيها".
وكما أشار مسؤول آخر إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن ترغب فى إعادة النظر فى العقوبات التى فرضتها إدارة سلفه دونالد ترامب على فنزويلا، قائلاً: "علينا الاعتراف هنا بأن العقوبات أحادية الجانب على مدى السنوات الأربع الماضية لم تنجح فى تحقيق نتيجة انتخابية فى البلاد".
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