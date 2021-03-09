الإمارات: استمرار هجمات الحوثى يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثى يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولى واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية". يشار إلى أن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، كان قد تمكن اليوم الثلاثاء، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى الإرهابية، المدعومة من إيران، صوب خميس مشيط جنوب السعودية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز عربية".

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