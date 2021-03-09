ألمانيا تتخطى 2.5 مليون إصابة و72 ألف وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد معهد روبرت كوخ الألمانى لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 4.252 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية فى البلاد إلى 2.309.445 مليون إصابة مؤكدة.





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