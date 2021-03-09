إيران: على واشنطن ألا تعقد المسار الدبلوماسى النووى أكثر

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن إيران والولايات المتحدة على خلاف حول من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء اتفاق 2015، وتصر إيران على أنه يجب على الولايات المتحدة أولا رفع العقوبات التى فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، بينما تقول واشنطن إن طهران يجب أن تعود أولا إلى الامتثال للاتفاق.

وبموجب الاتفاق مع القوى الكبرى، وافقت إيران على فرض قيود على برنامجها النووى مقابل رفع العقوبات الدولية، وأعادت واشنطن فرض العقوبات بعد انسحاب ترامب من الاتفاق فى 2018، وردت إيران بعدم الالتزام ببعض بنود الاتفاق.

ومما يزيد من الضغوط من أجل التوصل إلى حل للأزمة أن البرلمان أقر قانونا يلزم طهران فى 23 فبراير بالحد من الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمفتشى الأمم المتحدة بموجب الاتفاق.