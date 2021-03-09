جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن إيران والولايات المتحدة على خلاف حول من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء اتفاق 2015، وتصر إيران على أنه يجب على الولايات المتحدة أولا رفع العقوبات التى فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، بينما تقول واشنطن إن طهران يجب أن تعود أولا إلى الامتثال للاتفاق.
وبموجب الاتفاق مع القوى الكبرى، وافقت إيران على فرض قيود على برنامجها النووى مقابل رفع العقوبات الدولية، وأعادت واشنطن فرض العقوبات بعد انسحاب ترامب من الاتفاق فى 2018، وردت إيران بعدم الالتزام ببعض بنود الاتفاق.
ومما يزيد من الضغوط من أجل التوصل إلى حل للأزمة أن البرلمان أقر قانونا يلزم طهران فى 23 فبراير بالحد من الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمفتشى الأمم المتحدة بموجب الاتفاق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران: على واشنطن ألا تعقد المسار الدبلوماسى النووى أكثر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.