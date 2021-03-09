نواب تونس يطالبون بتنحى المشيشى والغنوشى: يغذيان الصراع فى البلاد

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال أمين عام حزب حركة الشعب، زهير المغزاوى، إن "استقالة المشيشى أصبحت ضرورة، من منطلق الفشل الذريع فى إدارة الملفات الحيوية".
فيما رأى النائب عن حزب التيار الديمقراطى، رضا الزغمى، أن المخرج لتجاوز الانسداد السياسى وحل الأزمة التى تعصف فى البلاد، يكمن فى استقالة رئيسى البرلمان والحكومة، كما اعتبر أن الرجلين يغذيان الصراعات السياسية، ما يستوجب تنحيهما.
وفى سياق متصل، أوضح النائب المنجى الرّحوى، أن جمع الإمضاءات للائحة سحب الثقة من الغنوشى يتقدّم بخطى حثيثة، لافتا إلى أن الكشف عن العدد النهائى للموقعين سيكشف عندما يصبح نهائيا.
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