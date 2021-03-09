مقتل امرأة فى انفجار جسر الأئمة بالعراق

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"، إن الكوادر الطبية وبإشراف مباشر من قبل وزير الصحة الدكتور حسن التميمى تجرى عمليات طارئة لثلاثة من المصابين الذين كانوا بحاجة لتدخل جراحى بسبب هذا الحادث.
وأضاف البيان أن بقية المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج حيث كانت أغلب إصاباتهم بسيطة ومتوسطة.
وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى، قد أعلنت مساء أمس الإثنين، إصابة 8 مدنيين جراء انفجار قنبلة يدوية فى مكب للنفايات قرب جسر الأئمة فى الأعظمية بالعاصمة بغداد.
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