موسكو تحذر: جماعة إرهابية موالية لأنقرة تخطط لهجوم كيميائى فى إدلب

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، من مخطط إرهابى لجماعة "هيئة تحرير الشام"، الموالية لتركيا، والتى تخطط لشن هجوم إرهابى فى مدينة إدلب السورية، بهدف إلصاق اتهامات بالحكومة حول هذا الهجوم.





جاء ذلك فى بيان أصدره اللواء البحرى ألكسندر كاربوف، نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف فى سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية. وقال كاربوف فى بيانه: "تتوفر معلومات حول إعداد ارهابيى تنظيم هيئة تحرير الشام ـ والذى يضم عناصر جبهة النصرة الارهابية ـ لاستفزاز فى منطقة إدلب لخفض التصعيد يشمل فبركة هجوم كيميائى جديد". وأوضح القائد العسكرى الروسى، أن "الإرهابيين يخططون لفبركة هجوم كيميائى فى منشأة بقرية كبانة، تمت إقامتها لهذا الهدف مع إشراك ساكنين فى المحافظة لعرضهم كضحايا ومصابين لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيميائية ضد الأهالى المدنيين". كما اشار مدير مركز حميميم، إلى أن "بلدات ومدن فى محافظتى إدلب وحلب خاضعة لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها شهدت تظاهرات للسكان المحليين، أمس الإثنين، ضد تجنيد المدنيين والاحتلال التركى، مطالبين بإعادة حقول الزيتون".

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