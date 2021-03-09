الاحتلال الاسرائيلى يعتقل تسعة مواطنين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسعة مواطنين من الضفة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال: محمد منير طحاينة، من السيلة الحارثية، وصالح صبري الشمالي من عرابة.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الشابين داود حسام متعب طحاينة، ومحمد عمر نجيب العمري من بلدة السيلة الحارثية، أثناء تواجدهما في مكان عملهما بأراضي الـ48.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: حسام فرعون، ونزار بصة من بلدة العيزرية، وخميس بحر من بلدة أبو ديس.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين هاني شاكر الفاخوري، وعدي حميدان الشرباتي (26عاما)، من مدينة الخليل.