الجيش الصومالى يعلن مقتل 25 من حركة الشباب الإرهابية

جدة - نرمين السيد - وأوضح قائد الجيش الصومالى، أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل قيادى من مليشيا الشباب المسؤول عن المناطق الواقعة بين مدينتى "أفجوى" و"بلعد" الواقعتين فى محافظتى شبيلى السفلى وشبيلى الوسطى وتدمير قاعدتهم هناك بشكل كامل.
جدير بالذكر أن عدد الضربات كان قد تزايد خلال الأعوام الأخيرة فى الصومال التى تشن فيها جماعة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة حرب عصابات منذ أكثر من عشرة أعوام.
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