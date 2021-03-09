العراق: مقتل 12 داعشيا وتدمير نفق فى نينوى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، شنت قيادة العمليات المشتركة، بتنسيق مع طيران التحالف الدولى، ضربة جوية فى جبل عداية، بمحافظة نينوى، ما أسفر عن تدمير وكر وبداخله 10 عناصر من عصابات داعش الإرهابية.

وبالتزامن مع عملية نينوى، استهدفت قوة من لواء المشاة 75 ولواء المشاة 92، المنطقة المستهدفة، ما أسفر عن رصد اثنين من عناصر داعش، كانا يرتديان أحزمة ناسفة، وتم قتلهما على الفور.

كما شن طيران التحالف الدولى ضربة جوية أخرى فى منطقة العيثة بمحافظة صلاح الدين، أسفرت عن تدمير نفق كبير للعصابات الإرهابية بالكامل.