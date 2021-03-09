البرلمان الأوروبى يرفع الحصانة عن الانفصالى الكتالونى بوتشيمون

جدة - نرمين السيد - صوت البرلمان الأوروبى، اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن ثلاثة نواب ينتمون لإقليم كتالونيا الإسبانى، بينهم رئيس المنطقة السابق كارليس بوتشيمون، الذى تتهمه إسبانيا بمحاولة الانفصال فى 2017.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، أيد أغلب النواب 400 رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، فى مقابل 248 رفضوا، و45 نائبًا امتنعوا عن التصويت، وذلك فى نهاية اقتراع سرى بدأ مساء الإثنين.

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