سنغافورة تسجل صفر إصابات محلية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أنها سجلت 6 إصابات وافدة من الخارج تم اكتشافها فى الحجر الصحى عند وصول أصحابها، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات فى البلاد 60 ألفًا و52 حالة، بينما يظل إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 29 وفاة.

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