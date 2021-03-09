وزير الخارجية الروسى: سنتعاون مع الإمارات فى تطوير لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإماراتى عبد الله بن زايد اليوم الثلاثاء، "سنقوم بتأسيس مشاريع جديدة مع أبو ظبى كما سنتعاون معها فى تطوير لقاحات ضد كورونا".
من جهته، قال الوزير الإماراتى، إن العلاقات مع روسيا تشهد تطورا ملحوظا فى مجالات عدة. وأشار إلى أن عودة سوريا للعمل الإقليمى مع محيطها العربى أمر لا بد منه.
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