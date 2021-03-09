عاجل.. رئيس الحكومة الليبية يعقد اجتماعا مغلقا مع عقيلة صالح

جدة - نرمين السيد - يجرى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مغلقًا مع رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، منذ قليل.





وكان المستشار عقيلة صالح قد دعا خلال كلمته فى مستهل جلسة مجلس النواب الليبى، المنعقدة فى سرت، أمس الإثنين، إلى تجاوز الكثير من العقبات، من أجل إنجاز الاستحقاق القادم، وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية فى ديسمبر 2021. وشدد عقيلة صالح، خلال جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة، بقيادة عبد الحميد دبيبة، على أن الشعب الليبى يتطلع إلى أن يضمن الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى، لكى نتمكن من مناقشة منح الثقة لحكومة تحقق طموحات الشعب وتحفظ حقه فى المشاركة السياسية تحت مظلة العدالة والمساواة، داعيًا أعضاء المجلس إلى الرقى بالنقاش والحوار إلى مستوى المرحلة والحدث الذى يترقبه الشعب الليبى.

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