لافروف: اتصالاتنا مع الإمارات على أعلى مستوى والتعاون التجارى 3 مليارات

جدة - نرمين السيد - استهل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، جولته الخليجية، اليوم الثلاثاء، بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكد من هناك أنه بحث التطورات فى الخليج واستقرار الأمن فيه، معربًا عن استعداد موسكو للتعاون فى حل القضية الفلسطينية.





وفى مؤتمر صحفى مع نظيره الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قال لافروف، إن حجم التعاون التجارى مع الإمارات وصل إلى 3 مليارات دولار، لافتًا إلى أن الاتصالات مع مستمرة بين البلدين على أعلى المستويات. وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أن بلاده ستتعاون مع الإمارات فى تطوير لقاحات ضد كورونا. ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، ستشمل جولة وزير الخارجية لافروف السعودية وقطر، حيث أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى، ستكون محور أجندة جولة لافروف بالخليج، إضافة إلى التركيز على تطبيق اتفاقات مبرمة سابقًا.

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