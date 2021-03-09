جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، بأن اللقاح الروسى "سبوتنيك v" المضاد لفيروس كورونا، سيصنع لأول مرة فى إيطاليا.



جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، بأن اللقاح الروسى "سبوتنيك v" المضاد لفيروس كورونا، سيصنع لأول مرة فى إيطاليا. ويبلغ عدد الدول التى اعتمدت حتى اليوم اللقاح الروسى 46 دولة، آخرها كانت جمهورية مقدونيا الشمالية التى أجازت استخدام اللقاح الأحد الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تعتزم تصنيع لقاح سبوتنيك المضاد لكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.