تعيين محاميين مستقلين للتحقيق فى اتهامات التحرش ضد حاكم نيويورك

وفى بيان لها، قالت جيمس، إنها اختارت المدعى الفيدرالى السابق جون كيم، والمحامية المتخصصة فى قضايا التمييز فى أماكن العمل، آن كلارك، للتحقيق فى تهم التحرش الجنسى والسلوك غير اللائق التى قالت خمس من النساء أنهن تعرضن لها على يد حاكم نيويورك، منذ 24 فبراير.
ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، تأتى التعيينات بعد تصاعد الدعوات لإقالة حاكم نيويورك المنتمى للحزب الديمقراطى، إلا أن كومو مازال يستبعد أمر استقالته.
وتأتى هذه الاتهامات فى وقت حرج لكومو، الذى يحكم نيويورك منذ 10 سنوات، حيث تنتهى ولايته الثالثة فى نهاية 2022.
ورغم أن كومو حظى كومو بشعبية كبيرة فى بداية انتشار وباء كورونا، إلا أنه يتعرض الآن لانتقادات من جميع الأطراف، إذ تتهمه بعض الجهات بالتستر على حصيلة الوفيات الخاصة بالوباء فى دور المسنين، وبدأ المدعون الفيدراليون تحقيقًا حول ذلك.
وانضمت أندريا ستيوارت كازينز، زعيمة الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ فى ولاية نيويورك، أول أمس الأحد، إلى زملائها فى البرلمان المحلى لدعوة أندرو كومو إلى التنحى عن منصبه، حيث صوت المجلس، يوم الجمعة، على سحب الصلاحيات الخاصة للحاكم. والتى حصل عليها العام الماضى، لإدارة أزمة الوباء.
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