وزير خارجية الإمارات: عودة سوريا لمحيطها الإقليمى أمر لا بد منه

جدة - نرمين السيد - وفى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، اليوم، قال وزير الخارجية الإماراتى: "لا بد من وجود مجالات تفتح سبل العمل المشترك مع سوريا"، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على الأزمة السورية.

ولفت آل نهيان، إلى أن روسيا شريك استراتيجى لبلاده، وأن علاقات البلدين تتطور فى جميع المجالات، قائلاً: "نشعر بالرضا من زيادة التبادل الاقتصادى مع روسيا، كما أنها شريك فعال فى مجال مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف الوزير الإماراتى: "بلادى تؤمن بأهمية تعزيز علاقات التعاون مع كافة دول العالم، ونثق أن علاقاتنا مع روسيا ستستمر فى الازدهار على صعيد كافة المجالات".

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الروسى أنه ناقش مع قيادة الإمارات الشراكة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، معربًا عن استعداد موسكو للتعاون فى تسوية القضية الفلسطينية والتسوية السياسية فى سوريا وليبيا واليمن.