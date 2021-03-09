أخبار اليمن : عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز 117.7 مليون حالة

عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز 117.7 مليون حالةكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات الإجمالية تجاوزت 117 مليونا و751 ألف إصابة، تعافى منهم 93 مليونا وأكثر من 438 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس مليونين و612 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المُعلنة، سجلت دول العالم الإثنين، تراجعاً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وتزايداً محدوداً في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 292 ألفا و394 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,443 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وأصبحت البرازيل بؤرة تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين السكان، وتتصدر العالم في الحصيلة اليومية للوفيات، إذ تقدمت على أمريكا التي كانت تتصدر العالم في تسجيل أعلى حصيلة وفيات كل 24 ساعة.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (538,628 وفاة)، والبرازيل (266,614 وفاة)، والمكسيك (190,923 وفاة)، والهند (157,966 وفاة)، وبريطانيا (124,566 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,744,652 إصابة)، والهند (11,244,786 إصابة)، والبرازيل التي تخطت أمس عتبة الـ 11 مليون مسجلة (11,055,480 إصابة)، وروسيا (4,333,029 إصابة)، وبريطانيا (4,223,232 إصابة).